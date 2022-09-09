Süper Lig kulüpleri 135 yabancı futbolcu transfer etti

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 135 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayserispor haricideki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 237 futbolcunun 135'ini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

En fazla yabancı Portekiz'den

Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

Geçmiş sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya ile Fransa izledi.

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09/09/2022 09:14