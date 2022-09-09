Süper Lig kulüpleri, transfer döneminde 237 futbolcu aldı

Spor Toto Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 20'şer futbolcu alan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor oldu. Akdeniz temsilcisini 17 transferle VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 6 futbolcuyla İstanbulspor yaptı. Bu kulübü 7 transferle Fraport TAV Antalyaspor ve 8 transferle Demir Grup Sivasspor takip etti.

Süper Lig kulüpleri 135 yabancı futbolcu transfer etti

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 135 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayserispor haricideki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 237 futbolcunun 135'ini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

En fazla yabancı Portekiz'den

Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

Geçmiş sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya ile Fransa izledi.

Süper Lig takımlarının transferlerinin yaş ortalaması 26 oldu

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.

En yaşlısı Serkan Kırıntılı, en genci Khabuliani

Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.

HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.

Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.

Transferin en pahalı futbolcuları Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, Lucas Torreira (Galatasaray), Yusuf Demir (Galatasaray) ve Gedson Fernandes (Beşiktaş) oldu.

Kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlere göre Uruguaylı futbolcu Torreira, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir ve Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin en pahalı isimleri olarak dikkat çekti.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona avro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin avro kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'i de 6 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Beşiktaş ise geride kalan sezonun devre arasında Benfica ile transferi için anlaştığı ancak sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren devreye giren Gedson Fernandes için Portekiz Kulübüne 6 milyon avro bonservis ödemesi yapacak.

Fenerbahçe'nin en pahalı transferi Luan Peres

Yaz transfer döneminde bu 3 ismin ardından en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu, Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan renklerine bağladığı Luan Peres oldu.

Sarı-lacivertli kulübün kasasından 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon 225 bin avro çıkacak.

Fenerbahçe, bu futbolcunun yanı sıra İtalya'nın Cagliari takımından kadrosuna dahil ettiği Joao Pedro için ise bonservis bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor'dan Trezeguet'ye 4 milyon avro

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi en pahalı transferini Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer ettiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya 4 milyon avro ödeme yapacak.

Trabzonspor, Trezeguet'nin yanı sıra Kasımpaşa'dan milli futbolcu Evren Eren Elmalı'yı 3,6 milyon avro karşılığında kadrosu kattı.

Birinci transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe, Michy Batshuayi için 3,5 milyon avro, Beşiktaş ise Jackson Muleka için 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli verecek.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

Türk kulüpleri, yaz transfer döneminde futbolcu satışından elde ettikleri gelirle de dikkat çekti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, oyuncu satışından önemli miktarda kazanç sağladı.

Bu sezon birinci transfer ve tescil döneminde en yüksek bedelli futbolcu satışını Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, 18 milyon 50 bin avro karşılığında İtalya ekibi Napoli'ye transfer oldu.

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Marcao'dan 12 milyon avro, Trabzonspor ise Hollanda ekibi Ajax'ın yolunu tutan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın transferinden 9,5 milyon avroyu kasasına koydu.

Beşiktaş ise Türk futbolcular Rıdvan Yılmaz ile Emirhan İlkhan'ın satışından toplam 8,5 milyon avro gelir elde etti. Rıdvan Yılmaz, 4 milyon avro karşılığında İskoçya'nın Rangers takımına, Emirhan İlkhan ise 4,5 milyon avroya İtalya ekibi Torino'ya transfer oldu.

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09/09/2022 09:12