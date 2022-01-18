Kenan Özer'in takımı Yeni Malatyaspor'un Gaziantepspor'la maçı ertelendi
18/01/2022
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşma ertelendi. Karşılaşma, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek. Maçın ertelenmesine tepki gösteren Marius Sumudica kırmızı kart gördü.
Karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
22. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu Mounir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.
28. dakikada ceza sahasının sağ çizgisindeki serbest vuruşu kullanan Maxim, topu ceza sahasındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in gelişine çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu kontrol etti.
43. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mounir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kaya, Oğuz Ceylan'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltı atışını kullanan Mounir'in vuruşunda, top üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.