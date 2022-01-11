Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
11/01/2022
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|
Takım Harcama
|
%25 Sapma
|
Takımlar
|
Limiti TL
|
Dahil Tutar TL
|
1.Beşiktaş
|
441.838.946
|
552.298.683
|
2.Galatasaray
|
529.655.675
|
662.069.594
|
3.Fenerbahçe
|
534.220.142
|
667.775.177
|
4.Trabzonspor
|
309.648.760
|
387.060.950
|
5.Demir Grup Sivasspor
|
147.639.765
|
184.549.707
|
6.Atakaş Hatayspor
|
190.837.741
|
238.547.176
|
7.Aytemiz Alanyaspor
|
157.804.279
|
197.255.348
|
8.Fatih Karagümrük
|
126.714.188
|
158.392.736
|
9.Gaziantep FK
|
189.880.341
|
237.350.426
|
10.Göztepe
|
110.545.038
|
138.181.297
|
11.Konyaspor
|
98.400.245
|
123.000.306
|
12.Medipol Başakşehir
|
180.561.241
|
225.701.551
|
13.Çaykur Rizespor
|
244.183.405
|
305.229.257
|
14.Kasımpaşa
|
110.713.696
|
138.392.119
|
15. Yeni Malatyaspor
|
94.127.963
|
117.659.953
|
16.Antalyaspor
|
109.813.999
|
137.267.499
|
17.Kayserispor
|
98.892.991
|
123.616.239
|
18.Adana Demirspor
|
176.510.844
|
220.638.555
|
19.Giresunspor
|
116.218.789
|
145.273.486
|
20.Altay
|
116.354.093
|
145.442.616
Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.