Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Takım Harcama %25 Sapma Takımlar Limiti TL Dahil Tutar TL 1.Beşiktaş 441.838.946 552.298.683 2.Galatasaray 529.655.675 662.069.594 3.Fenerbahçe 534.220.142 667.775.177 4.Trabzonspor 309.648.760 387.060.950 5.Demir Grup Sivasspor 147.639.765 184.549.707 6.Atakaş Hatayspor 190.837.741 238.547.176 7.Aytemiz Alanyaspor 157.804.279 197.255.348 8.Fatih Karagümrük 126.714.188 158.392.736 9.Gaziantep FK 189.880.341 237.350.426 10.Göztepe 110.545.038 138.181.297 11.Konyaspor 98.400.245 123.000.306 12.Medipol Başakşehir 180.561.241 225.701.551 13.Çaykur Rizespor 244.183.405 305.229.257 14.Kasımpaşa 110.713.696 138.392.119 15. Yeni Malatyaspor 94.127.963 117.659.953 16.Antalyaspor 109.813.999 137.267.499 17.Kayserispor 98.892.991 123.616.239 18.Adana Demirspor 176.510.844 220.638.555 19.Giresunspor 116.218.789 145.273.486 20.Altay 116.354.093 145.442.616

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.





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11/01/2022 18:14