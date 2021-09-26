Süper Lig ve Birinci Lig'de 26 Eylül Pazar günün maç programı…
26/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 26 Eylül Pazar günün maç programı açıklandı.
SÜPER LİG
Hamitköy - Doğan Türk Birliği (16:30 - Hakem: Kerem Eran)
Merit Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü (16:30 - Hakem: Fehim Dayı)
Lefke - Küçük Kaymaklı (16:30 - Hakem: Ali Özer)
Baf Ülkü Yurdu - Yenicami ( 19:00 - Hakem: Serhan Şimşek)
BİRİNCİ LİG
Çanakkale - Çetinkaya (16:30 - Hakem: EVREN KARADEMİR)
China Bazaar Gençlik Gücü - Maraş (16:30 - Hakem: HÜSEYİN ÖZKAN)
Düzkaya - Gençler Birliği (16:30 - Hakem: İSFENDİYAR AÇIKSÖZ)
Mormenekşe - Yalova (16:30 - Hakem: HÜSEYİN EYYÜPLER)