Süper Lig ve Birinci Lig'de 26 Eylül Pazar günün maç programı…

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26/09/2021

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Süper Lig ve Birinci Lig'de 26 Eylül Pazar günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 26 Eylül Pazar günün maç programı açıklandı.

SÜPER LİG

Hamitköy - Doğan Türk Birliği (16:30 - Hakem: Kerem Eran)

Merit Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü (16:30 - Hakem: Fehim Dayı)

Lefke - Küçük Kaymaklı (16:30 - Hakem: Ali Özer)

Baf Ülkü Yurdu - Yenicami ( 19:00  - Hakem: Serhan Şimşek)

BİRİNCİ LİG

Çanakkale - Çetinkaya (16:30 - Hakem: EVREN KARADEMİR)

China Bazaar Gençlik Gücü - Maraş (16:30 - Hakem: HÜSEYİN ÖZKAN)  

Düzkaya - Gençler Birliği (16:30 - Hakem: İSFENDİYAR AÇIKSÖZ)

Mormenekşe - Yalova (16:30 - Hakem: HÜSEYİN EYYÜPLER)

26/09/2021 10:34
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TAGS: süper lig, birinci lig, maç programı
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