Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…
02/10/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.
İşte günün maç programı:
AKSA SÜPER LİG:
Canbulat Stadı:
Mağusa Türk Gücü - Baf Ülkü Yurdu (16.30)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı:
Küçük Kaymaklı - Mesarya (16.30)
Üner Berkalp Stadı:
Binatlı - Yonpaş Dumlupınar (19.00)
AKSA BİRİNCİ LİG
Sadık Cemil Stadı:
Miracle Değirmenlik - Çanakkale (16.30)
H. Altıncıoğlu Stadı:
İncirli - Düzkaya (16.30)
Cumhuriyet Stadı:
Gençler Birliği - Yalova (16.30)