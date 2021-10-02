Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

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02/10/2021

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Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.

İşte günün maç programı:

AKSA SÜPER LİG:

Canbulat Stadı:

Mağusa Türk Gücü - Baf Ülkü Yurdu (16.30)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı:

Küçük Kaymaklı - Mesarya (16.30)

Üner Berkalp Stadı:

Binatlı - Yonpaş Dumlupınar (19.00)

 

AKSA BİRİNCİ LİG

Sadık Cemil Stadı:

Miracle Değirmenlik - Çanakkale (16.30)

H. Altıncıoğlu Stadı:

İncirli - Düzkaya (16.30)

Cumhuriyet Stadı:

Gençler Birliği - Yalova (16.30)

02/10/2021 09:19
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, 1. lig, süper lig
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