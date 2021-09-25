Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

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25/09/2021

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Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.

İşte günün maç programı:

25 Eylül Cumartesi:

AKSA SÜPER LİG:

Cihangir Stadı

 Cihangir - Gönyeli (16.30)

Hakem: Osman Özpaşa

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Binatlı (16.30)

Hakem: Turgay Misk

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yonpas Dumlupınar – Girne Halk Evi (16.30)

Hakem: Mustafa Öztugay

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı Limasol- Mesarya (19.00)

Hakem: Mehmet Sezener

AKSA BİRİNCİ LİG:

Ergin Şahdur Stadı

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi (16.30)

Hakem:  Emre Öztaşlı

Adem Nural Stadı

Dörtyol - Miracle Değirmenlik (16.30)

Hakem: Utku Hamamcıoğlu

Üç Şehitler Stadı

Görneç – İncirli (16.30)

Hakem: Hakan Muhtaroğlu

Emek Stadı

Bastancı Bağcıl – Esentepe (16.30)

Hakem: Tufan Çerçioğlu

25/09/2021 10:49
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, 1. lig, süper lig
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