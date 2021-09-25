Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…
25/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.
İşte günün maç programı:
25 Eylül Cumartesi:
AKSA SÜPER LİG:
Cihangir Stadı
Cihangir - Gönyeli (16.30)
Hakem: Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
Göçmenköy – Binatlı (16.30)
Hakem: Turgay Misk
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpas Dumlupınar – Girne Halk Evi (16.30)
Hakem: Mustafa Öztugay
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı Limasol- Mesarya (19.00)
Hakem: Mehmet Sezener
AKSA BİRİNCİ LİG:
Ergin Şahdur Stadı
Karşıyaka – Yeni Boğaziçi (16.30)
Hakem: Emre Öztaşlı
Adem Nural Stadı
Dörtyol - Miracle Değirmenlik (16.30)
Hakem: Utku Hamamcıoğlu
Üç Şehitler Stadı
Görneç – İncirli (16.30)
Hakem: Hakan Muhtaroğlu
Emek Stadı
Bastancı Bağcıl – Esentepe (16.30)
Hakem: Tufan Çerçioğlu