Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Bugün için açıklanan maç programı sporseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı…

18 Eylül Cumartesi:

AKSA Süper Lig:

Canbulat Stadı: Mağusa TG – Y. Dumlupınar (16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türk Ocağı (16.30)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (19.00)

AKSA Birinci Lig:

Tahsin Merteçi Stadı: Yalova – Düzkaya (16.30)

Cumhuriyet Stadı: G.Birliği – Görneç (16.30)

İncirli Stadı: İncirli – CB Gençlik Gücü (16.30)

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18/09/2021 12:19