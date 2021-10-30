Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı (30 Ekim Cumartesi)
30/10/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 30 Ekim Cumartesi günün maç programı açıklandı.
İşte günün maç programı:
AKSA SÜPER LİG:
30 Ekim
Şht. Şevket Kadir Stadı:
Doğan Türk Birliği-Lefke 14:30
Üner Berkalp Stadı:
Binatlı -Mesarya 14:30
Canbulat Stadı:
Mağusa Türk Gücü-Yenicami 14:30
Cihangir Stadı:
Cihangir -Merit Alsancak Yeşilova 14:30
AKSA BİRİNCİ LİG:
30 Ekim
Osman Ergün Mehmet Stadı:
Yeniboğaziçi - Düzkaya 14:30
Lefkoşa Atatürk Stadı
Çetinkaya - Gençler Birliği 14:30
Doğancı Emek Stadı:
Bostancı Bağcıl -China Bazaar Gençlik Gücü 14:30
Ergin Şahdur Stadı:
Karşıyaka - Çanakkale 14:30
Adem Nural Stadı:
Dörtyol - Mormenekşe 14:30