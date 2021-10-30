Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı (30 Ekim Cumartesi)

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30/10/2021

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Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı (30 Ekim Cumartesi)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 30 Ekim Cumartesi günün maç programı açıklandı.

İşte günün maç programı:

AKSA SÜPER LİG:

30 Ekim
Şht. Şevket Kadir Stadı:
Doğan Türk Birliği-Lefke 14:30


 Üner Berkalp Stadı: 
Binatlı -Mesarya 14:30


Canbulat Stadı: 
Mağusa Türk Gücü-Yenicami  14:30


Cihangir Stadı:
Cihangir -Merit Alsancak Yeşilova   14:30

 

AKSA BİRİNCİ LİG:
30 Ekim 


Osman Ergün Mehmet Stadı:
Yeniboğaziçi - Düzkaya  14:30


Lefkoşa Atatürk Stadı
Çetinkaya - Gençler Birliği  14:30 


 Doğancı Emek Stadı:
Bostancı Bağcıl -China Bazaar Gençlik Gücü  14:30 


Ergin Şahdur Stadı:
Karşıyaka - Çanakkale  14:30 


 Adem Nural Stadı:
Dörtyol - Mormenekşe 14:30 

30/10/2021 10:30
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TAGS: futbol, spor, futbolda haftanın programı
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