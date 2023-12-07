Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Haftanın açılış müsabakasında saat 20.00'de Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Hafta, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Kritik müsabaka, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji)

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)