Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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18/12/2023

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı


Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de 17. Haftanın Hakemleri şöyle:

YARIN

17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

18/12/2023 11:41
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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