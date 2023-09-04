Süper Lig'de 2. teknik direktör ayrılığı gerçekleşti: Erdal Güneş ile vedalaşıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Erdal Güneş bu sezon Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun ardından 2. teknik direktör ayrılığı olarak kayıtlara geçti.Konuyla ilgili Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.