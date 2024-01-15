Süper Lig'de 2023/24 sezonu ara transfer döneminde atılan imzalar

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunda ara transfer dönemi başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyen isimler...

Andrea Bertolacci - Fatih Karagümrük

Josef de Souza - RAMS Başakşehir

Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (Sözleşme yenileme)

Dimitrios Kourbelis - Fatih Karagümrük

Jonas Svensson - Beşiktaş

Leonardo Bonucci - Fenerbahçe

Mame Thiam - Pendikspor

Bryan Acosta - Gaziantep FK

Motez Nourani - Adana Demirspor