Süper Lig'de 2023/24 sezonu ara transfer döneminde atılan imzalar
Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunda ara transfer dönemi başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyen isimler...
15/01/2024
Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunda ara transfer dönemi başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyen isimler...
Andrea Bertolacci - Fatih Karagümrük
Josef de Souza - RAMS Başakşehir
Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (Sözleşme yenileme)
Dimitrios Kourbelis - Fatih Karagümrük
Jonas Svensson - Beşiktaş
Leonardo Bonucci - Fenerbahçe
Mame Thiam - Pendikspor
Bryan Acosta - Gaziantep FK
Motez Nourani - Adana Demirspor