Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024/25 sezonunun başlangıç tarihlerini duyurdu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kararın dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, TFF 3. Lig'in başlangıç ve sezon planlamalarına ilişkin detayların daha soran ilan edileceği kaydedildi.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır."