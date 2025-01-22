Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ceren Aydınonat | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025

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22/01/2025

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  |22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

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TAGS: Süper Lig
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