Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı belli oldu. Ligin 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
12/02/2025
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
1 Mart Cumartesi günü başlayacak ramazan ayı sebebiyle son maç saatlerinin 20.30 olarak belirlendiği program şöyle:
25. hafta
21 Şubat Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
26. hafta
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
27. hafta
7 Mart Cuma:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi:
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)