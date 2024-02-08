Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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08/02/2024

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Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'in 25. haftasının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

08/02/2024 09:36
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TAGS: Süper Lig, 25. hafta,
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