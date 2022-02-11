Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
11/02/2022
iŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
11 Şubat Cuma
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat Pazar
13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat Pazartesi
20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan