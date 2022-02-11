Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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11/02/2022

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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu

iŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

11 Şubat Cuma

20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar

13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi

20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

11/02/2022 10:21
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TAGS: Süper Lig, haber, spor
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