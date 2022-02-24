Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

ads ads
24/02/2022

ads
ads
ads
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

24/02/2022 12:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Süper Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.