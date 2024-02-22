Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

ads ads ads ads
22/02/2024

ads
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

22/02/2024 11:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Süper Lig, 27. hafta, hakem,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.