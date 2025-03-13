Süper Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Kritik mücadelelerin yer aldığı haftada, deneyimli hakemler sahada olacak.

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13/03/2025
Türk Ajans Kıbrıs

Süper Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Kritik mücadelelerin yer aldığı haftada, deneyimli hakemler sahada olacak.

İşte 28. haftanın hakem kadrosu:

14 Mart Cuma:

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TAGS: Süper Lig’de 28. Hafta Hakemleri Belli Oldu
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