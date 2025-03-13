Süper Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Kritik mücadelelerin yer aldığı haftada, deneyimli hakemler sahada olacak.
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
Türk Ajans Kıbrıs
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Kritik mücadelelerin yer aldığı haftada, deneyimli hakemler sahada olacak.
İşte 28. haftanın hakem kadrosu:
14 Mart Cuma:
YAYIN TARİHİ: