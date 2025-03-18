Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yayımlandı.

MHK, tartışmalı pozisyonlarla ilgili VAR konuşmalarını futbolseverlerle paylaşarak şeffaflık sağlamaya devam ediyor. Yayınlanan kayıtlar, TFF'nin resmi YouTube hesabı üzerinden erişime açıldı.

Hakem kararları ve VAR müdahaleleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, MHK'nın yayımladığı kayıtları izleyerek maçlardaki kritik anların nasıl değerlendirildiğini görebilecek.