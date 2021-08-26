Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
26/08/2021
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan