Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri açıklandı
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.
18/09/2019
|
|
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.Hafta programı ve hakemleri şöyle: