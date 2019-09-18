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Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.

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18/09/2019

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Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak. 

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.Hafta programı ve hakemleri şöyle:

18/09/2019 16:50

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TAGS: türkiye süper lig, 5.hafta hakemler, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, haber kıbrıs
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