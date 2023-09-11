Süper Lig'de 5. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak 2 maçla başlayacak.
11/09/2023
Milli mesainin ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Ligde 5. hafta heyecanı Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.
5. Hafta
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor (Yeni Adana)
20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor (RAMS Park)
17 Eylül Pazar:
17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor (Ülker)
20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
18 Eylül Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)