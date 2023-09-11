Süper Lig'de 5. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak 2 maçla başlayacak.

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11/09/2023

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Süper Lig'de 5. haftanın programı

Milli mesainin ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Ligde 5. hafta heyecanı Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

5. Hafta

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor (RAMS Park)

17 Eylül Pazar:

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor (Ülker)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

11/09/2023 10:05
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TAGS: Süper Lig, haftanın programı, haber
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