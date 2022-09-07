Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
07/09/2022
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar
11 Eylül Pazar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan