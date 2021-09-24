Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 18:46