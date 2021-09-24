Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
24/09/2021
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.