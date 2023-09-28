Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
28/09/2023
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: Çağdan Altay
16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen
1 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi