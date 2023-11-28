Süper Lig'de bir hakem sakatlığı daha

Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi.

Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç’un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.