Süper Lig'de bir hakem sakatlığı daha

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

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28/11/2023

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Süper Lig'de bir hakem sakatlığı daha


Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi.

Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç’un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi. 

28/11/2023 10:56
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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