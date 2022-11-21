Süper Lig'de bir yol ayrımı daha

Yenicami A Takım antrenörleri Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile yollarını ayırdı. 

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21/11/2022

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Süper Lig'de bir yol ayrımı daha

Yenicami A Takım antrenörleri Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile yollarını ayırdı. 

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: A Takım antrenörlerimiz Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Antrenörlerimize bugüne kadar takımımıza verdikleri emekler ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu 

21/11/2022 13:20
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TAGS: Süper Lig, yenicami
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