Süper Lig'de dev maç

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte dev maça ilişkin önemli notlar...

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Fırtına'da gözler yeni transferlerde

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Son antrenmada takımla çalışan yeni transfer Nicolas Pepe'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Kartal zirveye tutunmak istiyor

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş ise hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Beşiktaş'ta milli aradan sonra takıma geç katılan golcü oyuncu Vincent Aboubakar da kamp kadrosunda yer aldı. Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar'ın dev randevuda görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Banya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas (Abdülkadir), Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Muleka, Aboubakar