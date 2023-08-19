Süper Lig'de Dev Maç

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması nefes kesecek.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından 1 puanla ayrılıp umduğunu bulamayan Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor karşısında kazanıp moral bulmak ve galibiyet serisine başlamanın peşinde.

Öte yandan bordo-mavililer ise Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı zorlu karşılaşmadan da 3 puan alarak lige emin adımlarla devam etmek istiyor.

Dev karşılaşmanın orta hakemi Atilla Karaoğlan, yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral, 4. hakem olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ağustos Cumartesi günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 101. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 101. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü bulunuyor.

50 lig maçında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

İki ekip birbirlerine karşı en farklı skor galibiyetini yakın tarihte aldı.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Bordo-mavililer dev maça 3 eksikle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Edin Visca İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmeleri yürüten ve sakatlığı devam eden İtalyan yıldız Zaniolo, karşılaşmada süre almayacak. Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Abdulkadir, Trezeguet, Gomez