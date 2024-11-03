Süper Lig'de dev maç! Trabzonspor mu Fenerbahçe mi?

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçı, Karadeniz'de oynanacak. Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı, Oğuzhan Çakır yönetecek. 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor, sezona istediği gibi başlayamadı. Bordo mavililer; 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. 12 puanı bulunan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, bu maçta forma giyemeyecek.

1 maçı eksik olan 20 puandaki Fenerbahçe, haftaya zirvenin 8 puan uzağında girdi. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen sarı lacivertliler, puan farkını 5'e indirmeyi amaçlıyor.

Sarı lacivertliler, zorlu deplasmanda iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

Fenerbahçe taraftarı, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Trabzon İl Güvenlik Kurulu, maça sarı lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku (Çağlar), Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, En-Nesyri