Süper Lig'de dev randevu!

Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. Son şampiyon, zorlu rakibini yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise 3 puanla haftaya 7. sırada girdi. Bordo-mavililer, İstanbul'dan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Aslan'da Zaniolo ve Tete forma giymeyecek

Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmeleri yürüten ve sakatlığı devam eden İtalyan yıldız Zaniolo, dev karşılaşmada süre almayacak. Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Fırtına'da 4 isim yok

Trabzonsporda ise sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Edin Visca, Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray sahasında 17 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu sezonki 6. resmi müsabaka

Galatasaray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı.