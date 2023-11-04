Süper Lig'de dev randevu! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saat, 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 16 puanla haftaya 6. sırada girdi. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik...Savunma alarm veriyor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

Trabzonspor müsabakası öncesinde özellikle savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.

Jayden ya da Mert stopere çekilecek

Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor.

Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti.

Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.

Emre Mor takıma dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

Fenerbahçe bu sezon iç sahada ligin en golcü takımı durumunda

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu.

Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı.

Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'daki eksik oyuncular

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Orsic sakatlıkları nedeniyle Joaquin Fernandez ise hazır olmadığı için Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Kamp kadrosunda Umut Bozok'a da yer verilmedi.

Takımla çalışmalara katılan Bakasetas ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Trezeguet ve Nicolas Pepe'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu iki isim de kamp kadrosunda yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denzwil, Eren, Berat, Mendiy, Bakasetas, Visca, Fountas (Bardhi), Onuachu