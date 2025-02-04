Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı.

Ligde 22. hafta, Gaziantep Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3

Bellona Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 3-5

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57 2.FENERBAHÇE 21 16 3 2 55 22 33 51 3.REEDER SAMSUNSPOR 21 12 4 5 34 23 11 40 4.İKAS EYÜPSPOR 21 11 6 4 34 19 15 39 5.GÖZTEPE 21 10 4 7 40 27 13 34 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 21 9 5 7 39 30 9 32 7.BEŞİKTAŞ 20 8 8 4 29 21 8 32 8.KASIMPAŞA 21 6 10 5 37 40 -3 28 9.CORENDON ALANYASPOR 21 7 7 7 25 28 -3 28 10.ÇAYKUR RİZESPOR 21 8 3 10 24 34 -10 27 11.TRABZONSPOR 20 6 8 6 34 24 10 26 12.GAZİANTEP FK 21 7 5 9 26 29 -3 26 13.ONVO ANTALYASPOR 21 7 4 10 25 41 -16 25 14.TÜMOSAN KONYASPOR 21 6 6 9 27 33 -6 24 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 21 6 5 10 26 35 -9 23 16.BELLONA KAYSERİSPOR 20 3 8 9 19 39 -20 17 17.SİPAY BODRUM FK 21 4 4 13 15 29 -14 16 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 1 7 13 23 40 -17 10 19.ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5

Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)