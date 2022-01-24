Süper Lig'de görünüm

Ligin 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı. Deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

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24/01/2022

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Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

 24. Hafta

Ligin 24. haftasının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

 

24/01/2022 10:04
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TAGS: Süper Lig,
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