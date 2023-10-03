Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

Puan durumu

Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde.

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE 7 7 0 0 18 3 15 21 2. GALATASARAY 7 6 1 0 14 4 10 19 3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 7 4 2 1 18 9 9 14 4. BEŞİKTAŞ 7 4 1 2 10 9 1 13 5. TRABZONSPOR 7 4 0 3 15 10 5 12 6. KASIMPAŞA 7 3 3 1 13 14 -1 12 7. ATAKAŞ HATAYSPOR 7 2 5 0 11 6 5 11 8. ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 8 11 -3 11 9. MONDİHOME KAYSERİSPOR 7 2 4 1 7 5 2 10 10. BITEXEN ANTALYASPOR 7 2 3 2 9 8 1 9 11. TÜMOSAN KONYASPOR 7 2 3 2 7 7 0 9 12. EMS YAPI SİVASSPOR 7 1 4 2 7 9 -2 7 13. CORENDON ALANYASPOR 7 1 4 2 6 9 -3 7 14. MKE ANKARAGÜCÜ 7 1 3 3 9 10 -1 6 15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 1 3 3 6 7 -1 6 16. GAZİANTEP FK 7 2 0 5 6 13 -7 6 17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 7 0 4 3 6 14 -8 4 18. RAMS BAŞAKŞEHİR 7 1 1 5 3 11 -8 4 19. İSTANBULSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2 20. YILPORT SAMSUNSPOR 6 0 1 5 5 13 -8 1

Gelecek haftanın programı

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)