Süper Lig'de görünüm

Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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26/08/2024

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Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.

Puan durumu
 

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.FENERBAHÇE

3

2

1

0

8

2

6

7

2.İKAS EYÜPSPOR

3

2

1

0

6

2

4

7

3.BEŞİKTAŞ

2

2

0

0

6

2

4

6

4.GALATASARAY

2

2

0

0

4

2

2

6

5.RAMS BAŞAKŞEHİR

2

1

1

0

5

3

2

4

6.NET GLOBAL SİVASSPOR

3

1

1

1

2

2

0

4

7.ANTALYASPOR

3

1

1

1

5

6

-1

4

8.ÇAYKUR RİZESPOR

3

1

1

1

3

7

-4

4

9.GÖZTEPE

3

0

3

0

3

3

0

3

10.GAZİANTEP FK

2

1

0

1

1

1

0

3

11.SAMSUNSPOR

2

1

0

1

1

2

-1

3

12.TÜMOSAN KONYASPOR

3

1

0

2

5

7

-2

3

13.SİPAY BODRUM FK

3

1

0

2

4

6

-2

3

14.KASIMPAŞA

3

0

2

1

5

6

-1

2

15.CORENDON ALANYASPOR

3

0

2

1

4

6

-2

2

16.TRABZONSPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

17.ATAKAŞ HATAYSPOR

3

0

1

2

4

6

-2

1

18.ADANA DEMİRSPOR

3

0

1

2

3

5

-2

1

19.BELLONA KAYSERİSPOR

1

0

0

1

1

2

-1

0

 

4. hafta
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek

26/08/2024 16:18
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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