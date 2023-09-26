Süper Lig'de haftanın görünümü

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0

Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1

MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2

TAKIMOGBMAYAv.Puan

1.FENERBAHÇE550093615

2.GALATASARAY5410113813

3.ÇAYKUR RİZESPOR632186211

4.ATAKAŞ HATAYSPOR6240116510

5.BEŞİKTAŞ531165110

6.TRABZONSPOR630313949

7.MONDİHOME KAYSERİSPOR62317529

8.TÜMOSAN KONYASPOR62317529

9.KASIMPAŞA62311012-29

10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR522110738

11.CORENDON ALANYASPOR61416517

12.MKE ANKARAGÜCÜ61328806

13.BITEXEN ANTALYASPOR61327706

14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK61324406

15.EMS YAPI SİVASSPOR613279-26

16.PENDİKSPOR FUTBOL6042512-74

17.RAMS BAŞAKŞEHİR510437-43

18.GAZİANTEP FK6105412-83

19.İSTANBULSPOR402226-42

20.YILPORT SAMSUNSPOR5014411-71

7. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)