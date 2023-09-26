Süper Lig'de haftanın görünümü
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı.
26/09/2023
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0
Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0
Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1
MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2
TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.FENERBAHÇE550093615
2.GALATASARAY5410113813
3.ÇAYKUR RİZESPOR632186211
4.ATAKAŞ HATAYSPOR6240116510
5.BEŞİKTAŞ531165110
6.TRABZONSPOR630313949
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR62317529
8.TÜMOSAN KONYASPOR62317529
9.KASIMPAŞA62311012-29
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR522110738
11.CORENDON ALANYASPOR61416517
12.MKE ANKARAGÜCÜ61328806
13.BITEXEN ANTALYASPOR61327706
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK61324406
15.EMS YAPI SİVASSPOR613279-26
16.PENDİKSPOR FUTBOL6042512-74
17.RAMS BAŞAKŞEHİR510437-43
18.GAZİANTEP FK6105412-83
19.İSTANBULSPOR402226-42
20.YILPORT SAMSUNSPOR5014411-71
7. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)