Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

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17/02/2022

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Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

17/02/2022 10:01
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TAGS: Süper Lig
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