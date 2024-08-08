Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
08/08/2024
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu yarın oynanacak Galatasaray-Hatayspor karşılaşmasıyla başlıyor. Karşılaşmalar öncesinde TFF, maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF'de başkanlığı seçilmesi sonrası seçilen yeni MHK ilk atamasını yaptı. Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de ilk hafta görev alacak hakemler şöyle:
- Galatasaray-Hatayspor: Turgut Doman
- Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
- Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
- Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
- Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
- Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
- Çaykur Rizespor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen