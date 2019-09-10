Süper Lig’de İlk Hafta Programı Belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı açıklandı.

Açılış Girne’de

Süper Ligin açılış maçı 12 Eylül Perşembe akşamı Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak. Mücadele 19.00’da başlayacak. Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü ise sezona, Cumartesi günü Canbulat Stadı’nda oynayacağı Türk Ocağı maçı ile başlayacak. İlk haftanın ve sezonun ilk derbisi Cumartesi günü başkentte Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü arasında oynanacak.

Süper Ligde sezonun ilk hafta programı ve maçların oynanacağı statlar şöyle:

12 Eylül Perşembe, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

13 Eylül Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Cihangir (Lefkoşa Atatürk Stadı)

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı (Mağusa Canbulat Stadı)

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü (Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı)

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı)

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Gönyeli – Yenicami (Gönyeli Stadı)

Hamitköy – Lefke (Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı (Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı)