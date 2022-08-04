Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
04/08/2022
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu