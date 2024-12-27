Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i: Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcu kadroda



Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligde ilk yarının en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcunun girmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının en iyi 11'ini Comparisonator belirledi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı:

Berke Özer - Eyüpspor

Davinson Sanchez - Galatasaray

Heliton - Göztepe

Yasin Özcan - Kasımpaşa

Olawoyin - Çaykur Rizespor

Carlo Holse - Samsunspor

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Yunus Akgün - Galatasaray

Dusan Tadic - Fenerbahçe

Piatek - Başakşehir

Victor Osimhen - Galatasaray