Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i: Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcu kadroda
Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligde ilk yarının en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcunun girmesi dikkat çekti.
YAYIN TARİHİ:
27/12/2024
Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligde ilk yarının en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcunun girmesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının en iyi 11'ini Comparisonator belirledi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı:
Berke Özer - Eyüpspor
Davinson Sanchez - Galatasaray
Heliton - Göztepe
Yasin Özcan - Kasımpaşa
Olawoyin - Çaykur Rizespor
Carlo Holse - Samsunspor
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
Yunus Akgün - Galatasaray
Dusan Tadic - Fenerbahçe
Piatek - Başakşehir
Victor Osimhen - Galatasaray
YAYIN TARİHİ: