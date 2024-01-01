Süper Lig'de İlk Yarıya Cihangir Damgası

Süper Lig'de 14 galibiyet, bir beraberlik alarak 43 puanla ilk yarıyı tarihinde ilk kez lider kapatan Cihangir, ilk 10 haftayı kayıpsız geçerek lige en iyi başlangıca imza attı.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Cihangir'de Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetim bu sezona Toygar Davulcu ve ekibiyle devam ederken nokta transferlerle sisteme dayalı istikrarlı bir ekip yaratıldı.

Ligin 11.haftasında M.Karşıyaka beraberliği dışında puan kaybı yaşamayan, zirvedeki rakipleri MTG ile Y.Dumlupınar'ı deplasmanda mağlup eden Cihangir'de 15 maçta kaydedilen 40 golün 19'unu Muhittin Tümbül atarken, 12 golle ilk yarıda en az gol yiyen takım özelliği taşındı. Cihangir'de kaleyi ilk 5 haftada Yunus Yeşilırmak, 10 maçta da 21 yaşındaki Hasancan Celal korudu.

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