Süper Lig'de Kıyasıya Geçecek Zirve Yarışı Bizi Bekliyor

Temmuz ayından itibaren süren yeni sezona yönelik hazırlıkların sonuna gelindi. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı. Futbolda lig maratonu 19 Eylül Perşembe akşamı başlıyor.

İlk resmi maçta dün akşam Özer Komando Süper Kupası'nı Göçmenköy'ü geçen Mağusa Türk Gücü kazandı.

Anlamlı ve yerinde kararla Süleyman Göktaş Sezonu adıyla oynanacak bu sezon AKSA Süper Lig'de farklı bir zirve yarışı izleyeceğimizin güçlü sinyalleri var.

Son 5 sezonun lig şampiyonu MTG son iki sezondur Cihangir ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Bu sezon şampiyonluk hedefiyle lige başlayacak takımların sayısı arttı. Mağusa Türk Gücü'nde başkan Koral Bozkurt'un ara verme kararı sonrası kulüpteki negatif havayı görerek göreve devam etmesi sürecinde yapılanmaya gidildi. Kadroda ve teknik heyette değişim yaşandı, zamana ihtiyaçları var. Bu sezon güçlenen ve genişleyen kadrolara sahip rakipleri olacak. Cihangir, Doğan Türk Birliği ve M.Değirmenlik direk şampiyonluk hedefleri ile yola çıktılar. Yenicami, Çetinkaya, TH Dumlupınar, Yeşilova ve Gençlik Gücü mevcut kadrolarına takviyelerle üst sıralarda yer bulma adına planlama yapıyorlar. Yabancı kontenjanının üçe yükselmesi önde gelen belirleyici faktörlerden biri olacak. Kulüp yönetimlerinin gücü, sözlerin yerine getirilmesi, teknik heyetlerle futbolcu grubunun frekansları ve performansları, kriz yönetme becerileri, antrenman sahası koşulları bu maratonda bulunulacak noktayı ortaya çıkaracak.

Geçtiğimiz sezon Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı gibi teslim olacak takım şimdilik görülmüyor. Üst sıraları hedefleyen takımların yanında tehlikeli bölgeden uzak olmayı isteyen, yukarıyı presleyecek takımların direnci, istikrarları kıyasıya geçecek kora kor mücadelelerin yaşanacağı bir lig yarışının bizi beklediğini gösteriyor.

Daha dengeli geçmesi beklenen bu sezonda hakemlerimize de önemli görevler düşüyor. Yenilenen MHK ile yola devam ederek eğitimlerini tamamladılar. Geçen sezon tabelayı değiştiren kararlar oldu. Daha zor geçecek lig yarışında gözlerin üstlerinde olacağının bilincinde adalet dağıtmalarını bekliyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulacağı maçlar kaliteyi de ilgiyi de rekabetle doğru orantılı artırabilir.

Tesislerdeki eksikler devam ediyor. Taraftarların ve spor basınının maçları sağlıklı izleyebileceği, hizmet alabileceği alanlardaki birçok sorun çözülmedi. Antrenman sahası bulmak için göçmen kuşlar gibi olan takımlar var. Altyapı takımları için de çalışma alanları- koşulları iyileştirilmeli. En çok yük yiyen Atatürk Stadı’nın zemini sezon öncesi olmasına rağmen sorunlu, saha çevresi bakıma muhtaç. İlk haftalarda gece maçları programlandı ancak statlardaki ışıklandırmada arızalar devam ediyor. Dört aylık sürede bu sorunlara çözüm bulunmuş değil.

Haber Kıbrıs Spor yine gündemin içinde olacak. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 16.00'da Songuç Kürşad ile haftaya yansıyan olayları masaya taşıyacağız. Müsabakalar sonrası sıcağı sıcağına yorumları paylaşacağız. Biz de hazırız, ligi bekliyoruz.