Süper Lig'de milli takımlara en çok futbolcu gönderen kulüpler: Zirvede hangi takım var?

20 takımlı Süper Lig'de 19 kulüp, milli takımlara futbolcu gönderdi. Süper Lig'den milli takıma futbolcu göndermeyen tek takım ise Pendikspor oldu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor milli takıma kaç futbolcu gönderdi. İşte detaylar...

Milli arayla birlikte Süper Lig ekiplerinin milli takımlara gönderdiği futbolcu sayısı merak konusu oldu. İşte 'Dört Büyükler' başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin milli takımlara gönderdiği futbolcu sayıları...

Fenerbahçe: 11 | Edin Dzeko (Bosna Hersek), Dusan Tadic (Sırbistan), Michy Batshuayi (Belçika), Dominik Livakovic (Hırvatistan), İrfan Can Kahveci (Türkiye), Sebastian Szymanski (Polonya), Alexander Djiku (Gana), Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), İsmail Yüksek (Türkiye), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Samet Akaydin (Türkiye)

Trabzonspor: 9 | Rayyan Baniya (Türkiye), Stefano Denswil (Surinam), Eren Elmalı (Türkiye), Fountas (Yunanistan), Uğurcan Çakır (Türkiye), Kourbelis (Yunanistan), Enis Bardhi (Kuzey Makedonya), Bakasetas (Yunanistan), Trezeguet (Mısır).

Beşiktaş: 8 | Vincent Aboubakar (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Jackson Muleka (Kongo), Amir Hadziahmetovic (Bosna Hersek), Zaynutdinov (Kazakistan), Omar Colley (Gambiya), Milot Rashica (Kosova), Cenk Tosun (Türkiye)

Galatasaray: 7 | Davinson Sanchez (Kolombiya), Kaan Ayhan (Türkiye), Cedric Bakambu (Kongo), Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Victor Nelsson (Danimarka), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Abdülkerim Bardakcı (Türkiye).

Fatih Karagümrük: 6

Adana Demirspor: 6

Çaykur Rizespor: 5

Gaziantep FK: 4

Alanyaspor: 4

Antalyaspor: 4

Ankaragücü: 4

Konyaspor: 3

Sivasspor: 3

Samsunspor: 3

İstanbulspor: 3

Hatayspor: 3

Kayserispor: 3

Başakşehir: 2

Kasımpaşa: 1

Pendikspor: 0