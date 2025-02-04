Süper Lig'de Ocak ayının seyirci ortalamaları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de Ocak ayı boyunca tribünleri en çok dolduran takımlar belli oldu. Açıklanan verilere göre Galatasaray, 42.840 kişilik ortalama seyirci sayısıyla zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise 33.191 taraftar ortalamasıyla ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş 24.956 seyirciyle üçüncü sırayı aldı.

Dikkat çeken bir diğer takım ise Reeder Samsunspor oldu. Karadeniz ekibi, 20.616 kişilik ortalama ile Süper Lig'de en fazla seyirci çeken 4. takım olarak göze çarptı. Tümosan Konyaspor (18.869), Trabzonspor (17.552) ve Göztepe (16.473) de listede üst sıralarda kendilerine yer buldu.

Öte yandan, ligin en az seyirciye oynayan takımları arasında Kasımpaşa (1.346), Eyüpspor (1.633) ve Bodrum FK (2.651) yer aldı.

Bu veriler, kulüplerin tribün desteğini ve taraftarların maçlara olan ilgisini gözler önüne sererken, Süper Lig'de seyirci rekabetinin sezon boyunca nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.