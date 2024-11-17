Süper Lig'de penaltı raporu: En çok Galatasaray'ın aleyhine penaltı verildi…

Süper Lig'de 12 hafta oynandı. Bu sürede lider Galatasaray aleyhine en fazla penaltı çalınan takım oldu. Beşiktaş ise en çok penaltı kazanan ekip oldu.

Süper Lig'de 12 hafta sonra erdi. Galatasaray 11 maçta topladığı 31 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 26 puanla takip ediyor. Samsunspor 25 puanla 3., Eyüpspor 22 puanla 4., Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

Liglere verilen milli arada Sabah gazetesi bu sezon Süper Lig'deki verilen penaltıların raporunu çıkardı. İşte 19 takımın penaltı raporu...

Galatasaray bu sezon ligde aleyhine en çok penaltı çalınan takım konumunda bulunuyor. Sarı kırmızılılar penaltıdan 1 gol bulabildi.

Lehte: 1/2 (Kazandığı 2 penaltının 1'i gol oldu)

Aleyhte: 5/6 (Rakiplerin kazandığı 6 penaltıdan 5'i gol oldu)

Beşiktaş bu sezon ligde penaltıdan en çok gol bulan takım oldu.

Lehte: 5/5

Aleyhte: 1/1

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş'ın ardından ligde en çok penaltı golü atan takımlar.

Lehte: 4/4

Aleyhte: 2/2

Trabzonspor ve Fenerbahçe, ligde Beşiktaş'ın ardından en çok penaltı golü atan takımlar

Lehte: 4/4

Aleyhte: 0/2

Samsunspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte ligde en çok penaltı kazanan takımlar

Lehte: 2/5

Aleyhte: 1/1

Adana Demirspor, Samsunspor ve Beşiktaş ile birlikte ligde en çok penaltı kazanan takım

Lehte: 3/5

Aleyhte: 0/2

Atakaş Hatayspor ligde en az penaltı kazanan takımlar arasında

Lehte: 1/1

Aleyhte: 3/5

Bodrum FK ve Alanyaspor ligde aleyhine penaltı çalınmayan 2 takım

Lehte: 2/3

Aleyhte: 0

Alanyaspor, Bodrum FK ile aleyhine penaltı çalınmayan 2 takım

Lehte: 1/2

Aleyhte: 0

Gaziantep FK

Lehte: 2/2

Aleyhte: 1/2

Çaykur Rizespor ligde penaltı kazanamayan tek takım

Lehte: 0

Aleyhte: 1/1

Antalyaspor

Lehte: 1/2

Aleyhte: 2/2

Konyaspor ligde 1 penaltı kazansa da gole dönüştüremedi. Yeşil beyazlılar ayrıca Gaalatasaray'dan sonra aleyhine en çok penaltı çalınan 2 takımdan biri.

Lehte: 0/1

Aleyhte: 4/5

Kasımpaşa ligde 1 penaltı kazandı. Galatasaray karşısında kazandığı penaltıyı gole çeviren Paşa, Konyaspor ile Galatasaray'ın ardından aleyhine en çok penaltı çalışanan 2 takım

Lehte: 1/1

Aleyhte: 2/5

Başakşehir

Lehte: 1/2

Aleyhte: 1/1

Sivasspor

Lehte: 1/1

Aleyhte: 3/3

Göztepe ligdeki ilk penaltısını 12. haftada kazandı

Lehte: 1/1

Aleyhte: 3/3

Eyüpspor

Lehte: 1/2

Aleyhte: 2/2

Kayserispor

Lehte: 1/2

Aleyhte: 1/1